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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26303

Сумские детсады готовы принять больше детей

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания в мэрии доложила о работе учреждений дошкольного образования в условиях смягченных карантинных мероприятий.

По соблюдению противоэпидемических требований в детсадах, начальник управления образования и науки заметила, все необходимые мероприятия выполняются в полном объеме. В учреждениях дошкольного образования установлены дезинфекционные барьеры, работники обеспечены антисептическими средствами и защитными масками.

- У нас есть все возможности и средства для того, чтобы выполнять противоэпидемические мероприятия должным образом. Мы продолжаем принимать детей в соответствии с обращениями, поступающими в управление. Единственное - пока, в связи с карантином, отсутствует доступ родителей в помещение детсадов, общение происходит только, когда отдают детей, или принимают обратно на территории заведения, - отметила чиновница.

По ее словам, на прошлой неделе дошкольные учебные заведения в Сумах посещали в среднем 1917 детей. По данным мониторинга, в 24 учреждениях дошкольного образования более 360 мест свободны.

В детсадах пока продолжается оздоровления дошкольников: обеспечено максимальное пребывание детей на воздухе, соответствующая возрастная продолжительность сна и других видов отдыха, достаточная двигательная активность. Во время оздоровительной кампании в детский рацион включены свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды.

В соответствии с решением городского совета организовано бесплатное питание для детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов и детей из числа внутренне перемещенных лиц.

Общество Детсады
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