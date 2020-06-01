В Сумах на самоизоляции 134 человека, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальника горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- На сегодня на учете 134 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложил он. – За последнюю неделю из-за границы вернулись 59 человек, у 49 завершился срок самоизоляции. На протяжении всего периода 2062 человека уже прошли самоизоляцию.