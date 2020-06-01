В Сумах на самоизоляции 134 человека, вернувшихся из-за границы

- На сегодня на учете 134 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложил он. – За последнюю неделю из-за границы вернулись 59 человек, у 49 завершился срок самоизоляции. На протяжении всего периода 2062 человека уже прошли самоизоляцию.
Сегодня, 6 июля, мэр Сум Александр Лысенко обрушился с критикой на сумчан, которые не придерживаются карантинных мероприятий....
Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 6 июля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме....
Из-за участия ректора СумГУ Анатолия Васильева, который заболел коронавирусом, в коллегии облгосадминистрации, мэр Сум решил пойти на самоизоляцию....
Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....