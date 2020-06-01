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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31370

В Сумах на самоизоляции 134 человека, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальника горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна.

- На сегодня на учете 134 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложил он. – За последнюю неделю из-за границы вернулись 59 человек, у 49 завершился срок самоизоляции. На протяжении всего периода 2062 человека уже прошли самоизоляцию.

Общество Самоизоляция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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