Юный шосткинский теннисист признан третьей ракеткой Украины

Это результат успешных выступлений юного теннисиста на предыдущих рейтинговых Всеукраинских соревнованиях . Об этом сообщает тренер Степана Александр Курмалеев, пишет Шостка.инфо.
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26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....
1 марта в спортклубе «Maxima» завершился турнир «Кубок Теннисной Академии»....
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