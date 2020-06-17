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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59363

Сумчан призывают вовремя передавать показания счетчиков

КП «Горводоканал» напоминает потребителям, что с 5 по 15 июля необходимо передать показатели квартирных счетчиков холодной воды.

Сделать это можно в любой удобный способ. В частности, позвонив по телефонам: (0542) 70-01-56; (0542) 70-01-57; (0542) 70-01-58; (050) 3423123; (050) 3423293; (050) 3423432; (050) 2470064; (050) 3423044; (050) 3423107 с понедельника по четверг с 7:30 до 16:30, в пятницу с 7:30 до 15:15.

Кроме того, можно отправить сообщение через Viber, WhatsApp и Telegram по телефону: (050) 4078101, или отправить SMS-сообщение на номера: (050) 3076193, (050) 3076397; (067) 5482078, (067) 5480175.

Также показатели можно передать через сайт предприятия с помощью абонентской формы «Онлайн-отправка показаний счетчика» и по электронной почте: sumy_vodomer@ukr.net.

Вместе с тем, сумчане могут воспользоваться услугой «Автоответчик». Для этого нужно позвонить по одному из номеров: (0542) 70-01-56; (0542) 70-01-57; (0542) 70-01-58; (0542) 70-01-50 и после звукового сигнала назвать адрес, фамилия и показатели квартирного прибора учета.

Для удобства потребителей также заработал бесплатное мобильное приложение, которое можно загрузить с Google Play или с сайта водоканала. Это позволит добавлять несколько лицевых счетов, просматривать историю платежей, оплачивать услуги. Пока сервис работает в тестовом режиме, и функционирует на гаджетах с операционной системой Android, для IOS - будет доступен в ближайшее время. Для регистрации необходимо создать логин и пароль, добавить электронный адрес, ввести имя и номер мобильного телефона. Подробнее по телефону: (050) 3423448.

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