В Хозяйственном суде состоялось рассмотрение дела относительно продажи имущества предприятия-банкрота «Сумской мясокомбинат». Напомним, что 20 января текущего года ООО «ТД «Купець» подало в суд заявление об отмене второго повторного аукциона по продаже целостного имущественного комплекса предприятия, по результатам которого имущество банкрота было реализовано ООО «Ритейл-Инвест» по цене 46,3 тыс. грн.
Истец считает, что ликвидатор не определил условия проведения конкурса по отбору организатора аукциона, не согласовал эти условия с комитетом кредиторов и не обеспечил возможности на конкурентной основе определить надлежащего организатора аукциона. А это поставило под сомнение результаты торгов в части справедливой цены реализации имущества предприятия. Суд принял решение об отмене второго повторного аукциона, признал недействительным договор купли-продажи целостного имущественного комплекса ОАО «Сумской мясокомбинат». Кроме того, суд удовлетворил жалобу на действия ликвидатора и отстранил арбитражного управляющего Ермака А.Ю, назначив нового ликвидатора Ткаченко А.А.
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