В Сумах отменили результаты аукциона по продаже имущества ОАО «Сумской мясокомбинат» за 46 тыс. грн Хозяйственный суд Сумской области отменил результаты второго аукциона по продаже имущества ОАО «Сумской мясокомбинат» за 46 тыс. грн.

В Хозяйственном суде состоялось рассмотрение дела относительно продажи имущества предприятия-банкрота «Сумской мясокомбинат». Напомним, что 20 января текущего года ООО «ТД «Купець» подало в суд заявление об отмене второго повторного аукциона по продаже целостного имущественного комплекса предприятия, по результатам которого имущество банкрота было реализовано ООО «Ритейл-Инвест» по цене 46,3 тыс. грн.

Истец считает, что ликвидатор не определил условия проведения конкурса по отбору организатора аукциона, не согласовал эти условия с комитетом кредиторов и не обеспечил возможности на конкурентной основе определить надлежащего организатора аукциона. А это поставило под сомнение результаты торгов в части справедливой цены реализации имущества предприятия. Суд принял решение об отмене второго повторного аукциона, признал недействительным договор купли-продажи целостного имущественного комплекса ОАО «Сумской мясокомбинат». Кроме того, суд удовлетворил жалобу на действия ликвидатора и отстранил арбитражного управляющего Ермака А.Ю, назначив нового ликвидатора Ткаченко А.А.