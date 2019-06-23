Стали известны подробности гибели чиновницы облсовета Трагедией завершилась попытка научиться нырять в акваланге в Ворскле 30-летней тростянчанки Карины Козупицы.

В субботу она приехала на базу отдыха в Климентово Ахтырского района с родными. Очевидцы рассказывают, что там женщина встретила знакомых, среди которых был и профессиональный водолаз. Тот и предложил девушке поплавать в акваланге. Однако отсутствие необходимых навыков и, очевидно, страх воды в какой-то неожиданной ситуации во время плавания, унесли жизни и у женщины, и у одного из двух аквалангистов.

Как сообщает служба ГСЧС в Сумской области, 4 июля около 16 часов в с. Климентово со дна реки Ворскла подняли тело женщины, 1990 г.р. - жительницы Тростянца. А в 19.00 работники Сумской городской водолазно-спасательной службы подняли из реки тело мужчины, 1986 г.р. - жителя Сум. Обстоятельства этих событий выясняли правоохранители, пишет Тиждень.