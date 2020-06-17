На Сумщине задержали мужчину, который обменивал фальшивые купюры на настоящие Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 48-летнему жителю Сумского района, который обменивал фальшивые денежные купюры на настоящие.

Событие произошло в пгт Терны Недригайловского района в воскресенье, 5 июля. Приобретя накануне пять сувенирных купюр номиналом по одной тысяче гривен, подозреваемый приехал на местный рынок. Сначала он подошел к одной продавщицы с просьбой разменять тысячную купюру. Женщина согласилась, себе забрала поддельные деньги, а мужчине отдала пять настоящих купюр номиналом по 200 грн. Не отказала мужчине в обмене и продавец меда. Однако уже через несколько минут женщина увидела, что купюра не настоящая. В это время злоумышленник не успел далеко отойти, поэтому его задержали местные жители и передали сотрудникам полиции.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины. Прокурор и следователь готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как выяснилось, задержанный уже был осужден за мошенничество, более того, его разыскивают правоохранители из Харьковской области за ряд краж, сообщает пресс-служба прокуратуры области.