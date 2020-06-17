В Кролевце продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке

Сейчас задействована техника ГКП «Ремучасток», КП «Кролевецкая жилищно-эксплуатационная контора», ГП «Кролевецкий агролесхоз», ГП «Кролевецкое ЛМГ», ГПЗКУ «Кролевецкий КХП».
Рассматривается возможность привлечения специализированной техники из соседних городов, в случае возникновения такой необходимости.
Причины устанавливаются. Не исключается возможность поджога.
Это уже не первый случай возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Предыдущие случаи были оперативно ликвидированы, Сообщает Кролевецкий горсовет.