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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07178

В Кролевце продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке

В усиленном режиме работают Кролевецкий районный сектор Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарная часть Реутинского старостинского округа.

Сейчас задействована техника ГКП «Ремучасток», КП «Кролевецкая жилищно-эксплуатационная контора», ГП «Кролевецкий агролесхоз», ГП «Кролевецкое ЛМГ», ГПЗКУ «Кролевецкий КХП».

Рассматривается возможность привлечения специализированной техники из соседних городов, в случае возникновения такой необходимости.

Причины устанавливаются. Не исключается возможность поджога.

Это уже не первый случай возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Предыдущие случаи были оперативно ликвидированы, Сообщает Кролевецкий горсовет.

Право
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