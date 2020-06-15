Кому в Сумах сегодня отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 июля.

В связи с аварийно-ремонтными работами на территории Ново-Оболонской насосной станции завтра, 7 июля, с 21:00 вода в дома р-на Тимирязевка будет подаваться с пониженным давлением.

Также из-за ремонтных работ по замене задвижек по улице Роменская, 87 с 22:00 будет прекращена подача воды в дома по улице Роменская и село Сад.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.