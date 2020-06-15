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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21163

Кому в Сумах сегодня отключат воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 июля.

В связи с аварийно-ремонтными работами на территории Ново-Оболонской насосной станции завтра, 7 июля, с 21:00 вода в дома р-на Тимирязевка будет подаваться с пониженным давлением.

Также из-за ремонтных работ по замене задвижек по улице Роменская, 87 с 22:00 будет прекращена подача воды в дома по улице Роменская и село Сад.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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