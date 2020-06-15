Кому в Сумах сегодня отключат воду

В связи с аварийно-ремонтными работами на территории Ново-Оболонской насосной станции завтра, 7 июля, с 21:00 вода в дома р-на Тимирязевка будет подаваться с пониженным давлением.
Также из-за ремонтных работ по замене задвижек по улице Роменская, 87 с 22:00 будет прекращена подача воды в дома по улице Роменская и село Сад.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по замене участка водосети диаметром 100 мм в пер. Майдановском завтра, 24 июня, в...
Согласно ежегодному графику КП «Горводоканал» будето проводить плановую профилактическую промывку водопроводных сетей бассейна Пришибского водозабора....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома на ул. Холодногорская, ул. Горького и...
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях...
В связи с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 50 мм по улице Ярослава Мудрого сегодня, 15 июня, в 9:30...