В Сумах возле 26-й школы установят «лежачих полицейских» В течение недели на ул. Ахтырская возле школы № 26 планируется установить «лежачих полицейского».

Такое решение было принято комиссией по координации городского пассажирского транспорта, о чем сообщил заммэра Степан Пак сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Было принято решение установить дополнительные знаки «стоянка запрещена» напротив остановки общественного транспорта «школа № 26», - поделился он. – Скорректировать разделительную полосу напротив магазина «Вишенька», нанести дорожную разметку на ул. Августовская от горбольницы № 5 до перекрестка с Ахтырской и обустроить средствами принудительного уменьшения скорости, так называемыми «лежачими полицейскими» по ул. Ахтырская возле школы № 26. В комиссии принимали участие специалисты «Укртрансбезпеци», патрульной полиции, наши специалисты. И все единогласно за то, чтобы эти мероприятия были совершены.

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера пообещал все сделать на этой неделе, в том числе и «лежачего полицейского».