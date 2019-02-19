В Сумах возле 26-й школы установят «лежачих полицейских»

Такое решение было принято комиссией по координации городского пассажирского транспорта, о чем сообщил заммэра Степан Пак сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Было принято решение установить дополнительные знаки «стоянка запрещена» напротив остановки общественного транспорта «школа № 26», - поделился он. – Скорректировать разделительную полосу напротив магазина «Вишенька», нанести дорожную разметку на ул. Августовская от горбольницы № 5 до перекрестка с Ахтырской и обустроить средствами принудительного уменьшения скорости, так называемыми «лежачими полицейскими» по ул. Ахтырская возле школы № 26. В комиссии принимали участие специалисты «Укртрансбезпеци», патрульной полиции, наши специалисты. И все единогласно за то, чтобы эти мероприятия были совершены.
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