В Шостке предприниматели угрожают перекрыть железную дорогу (видео) Сегодня, 6 июля, предприниматели Андрей Мороз и Людмила Столярук, торгующие возле Центра эстетического воспитания «Юність», начали акцию протеста у стен мэрии.

Они не согласны с тем, что им не дают право узаконить свои торговые места. Недавно депутаты горсовета запретили размещать новые временные сооружения, в том числе, и в районе ЦЭВ «Юність».

«По нашему мнению, это незаконное их решение», – говорит предприниматель Андрей Мороз. Он утверждает, что по тому адресу, где запрещено размещение временных сооружений, «привязана куча ларьков»…

Андрей Мороз заявил, что депутаты горсовета нарушают конституционные права предпринимателей. «Мы проводим пока мирный протест, чтобы обратить внимание мэрии и депутатов на то, что они приняли, по нашему мнению, незаконное решение», – сказал Андрей Мороз. Он предупредил, что готов идти на крайние меры вплоть до перекрытия железной дороги.

Возле мэрии установлены стенды, плакаты, звучат речевки, пишет Шостка.инфо.