В Ромнах за 22 миллиона ремонтируют школу На 2020 год на капитальный ремонт Роменской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 выделено более 22 млн грн.

По информации Департамента капитального строительства Сумской облгосадминистрации, в этом году в школе планируется выполнить следующие работы: внутренняя отделка корпусов № 1 и № 2, электроосвещение, водоснабжение и канализация в корпусе № 1.

На эти работы было предусмотрено 22 млн 551 тыс. 146 грн, из которых 20 млн 251 тыс. 146 грн - средства государственного фонда регионального развития и 2 млн 300 тыс. грн - местный бюджет.

Сейчас, по информации управления образования Роменского городского совета, внутренняя отделка корпусов № 1 и № 2 выполнен на 65%, электроосвещение, водоснабжение и канализация сделаны на 30%. Ремонтные работы продолжаются.