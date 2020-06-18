Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4875

На Сумщину идет циклон со Скандинавии

Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и прохладу.

7 июля: ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. температура ночью +20 .. + 25 °С, днем +28 .. + 33 °С.

8 июля: ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура снизится и составит ночью +13 .. + 18 °С, днем +19 .. + 24 °С.

9 -10 июля без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.

Общество Прогноз погоды
view counter

По тематике

Погода в Сумах: прогноз на выходные
03.07.2020 16:53

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...

Погода в Сумах: прогноз на выходные
26.06.2020 17:52

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...

Сумские синоптики прогнозируют дождь на воскресенье
25.06.2020 13:05

Сумские синоптики прогнозируют дождь на воскресенье

В ближайшие дни погоду Сумщины определять область повышенного давления....

На Сумщине ожидаются дожди
22.06.2020 12:50

На Сумщине ожидаются дожди

Новая неделя не принесла существенных изменений в синоптической ситуации....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
18.06.2020 16:55

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

view counter

Статьи

Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
Сегодня 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
01.07.2020 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
01.07.2020 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
01.07.2020 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 1
23.06.2020 10:02
«Монолог з кавою»
22.06.2020 12:00
Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів
19.06.2020 13:00
«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ®
19.06.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.