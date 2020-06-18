На Сумщину идет циклон со Скандинавии

7 июля: ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. температура ночью +20 .. + 25 °С, днем +28 .. + 33 °С.
8 июля: ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура снизится и составит ночью +13 .. + 18 °С, днем +19 .. + 24 °С.
9 -10 июля без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.
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