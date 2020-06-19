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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10194

На Сумщине будут судить организованную группу из четырех серийных квартирных воров

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех мужчин, которые в составе организованной группы обворовывали квартиры сумчан (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые объединились в устойчивую организованную группу и систематически обворовывали дома и квартиры в г. Сумы. Собраны доказательства их причастности к кражам ювелирных изделий и наличности из семи домов. Задержать воров удалось 2 апреля 2020 года непосредственно во время совершения очередной кражи в одной из квартир пятиэтажного дома по ул. Августовской. У задержанных на месте преступления правоохранители изъяли перчатки и предметы, приспособленные для отпирания замков. По месту жительства обнаружены похищенные вещи.

Все четверо - местные жители, двум из которых по 28 лет, а другим - 27 и 34 года. Вместе с тем, один из обвиняемых будет отвечать в суде еще и за незаконное хранение 23 патронов к автомату Калашникова (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Еще одному сообщнику инкриминируется нанесение легких телесных повреждений сожительнице (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Досудебное следствие проводилось следователями Следственного управления ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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