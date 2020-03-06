Сумские гандболисты взяли «серебро» в Одессе 27-28 июня в с. Шабо Одесской области состоялся турнир по гандболу среди мужских команд ветеранов, посвященный Дню Конституции Украины.

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Одессы, Кривого Рога, Киева, сборная Сумской области, Беляевка и Раздельная (Одесская область).

На первом этапе команды были разделены на две подгруппы. Наши земляки, заняв в своей подгруппе первое место, в финале встретились с чемпионом Украины среди ветеранов, командой из Одессы. В напряженной борьбе наша команда уступила со счетом 8:13 и заняла второе место. Третье место заняла команда «Легион ХХI» из Киева.