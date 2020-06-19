В Березовской ОТГ на Сумщине капитально отремонтировали скважину И установили новый насос для подачи воды.

Теперь для подъема воды используется на 40% меньше электроэнергии, чем раньше, благодаря чему на территории громады - одни из самых низких тарифов на воду в Сумской области. Вода очень чистая, ведь добывается со значительной глубины и сразу подается в сети.

Систему водоснабжения модернизировали в Березовской ОТГ благодаря швейцарскому проекту DESPRO, с которым уже четыре года громада сотрудничает на условиях софинансирования. За это время на реконструкцию сетей, нескольких скважин и обновление оборудования потратили 4 млн грн.

Справка

Березовская ОТГ - первая объединенная территориальная громада, которая была образована в Сумской области 25 августа 2015 года путем объединения Березовского, Гориловского, Землянковского, Иващенкивского, Обложкивского, Первомайского, Слоутского и Шевченковского сельских советов Глуховского района. Площадь общины составляет 465,1 км², население - более 5200 жителей.