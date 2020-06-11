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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46127

Жительница Сумщины зарезала сожителя

На Сумщине полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение.

О ножевом ранении, которое привело к смерти 32-летнего жителя поселка Воронеж Шосткинского района, в полицию сообщил оператор спецлинии «103». По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте правоохранители выяснили ход событий.

Накануне дом, где жили супруги, посетили их друзья. Гости вместе с хозяевами весь вечер и следующее утро употребляли спиртные напитки. Во время застолья супруги поссорились и пошли выяснять отношения на кухню. Там 35-летняя женщина и взялась за нож.

После ранения в ногу, которое причинила сожительница, мужчина сел за стол и продолжил пьянку. Позже гости и участники конфликта разошлись по кроватям отдохнуть. А вскоре, один из товарищей супругов, заметил большое количество крови на диване и под ним, где лежал раненый, и вызвал «скорую». Спасти жизнь мужчины медикам не удалось. По их словам, были повреждены крупные кровеносные сосуды, и это привело к смертельной потери крови.

В свое оправдание подозреваемая рассказывает, что сожитель тогда угрожал ей физической расправой, а поводом для конфликта стала ревность.

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении нее открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Убийство
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