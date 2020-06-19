В Сумах собирают средства на помощь олененку Сумское общество защиты животных сообщило, что лебединские лесники нашли больного олененка.

«Вчера поступило обращение. Лесники нашли манюсенького оленёнка в очень плохом состоянии! Худой, не ест, не пьет, сильное обезвоживание, сам уже не стоял на ножках... Естественно, мы не могли не отреагировать! Откликнулись моментально, с помощью неравнодушных животное доставили в клинику. Причина состояния не ясна, анализы плохие, нужны капельницы и длительное лечение.

Давайте поможем маленькому вернуться к жизни!

Очень просим помощи, не для себя, для него!

Анализы, чеки за вчера прикладываем. Сейчас малыш тоже в клинике на процедурах.

Можно поучаствовать финансово, перечислив на карту или занести напрямую в клинику Клецова.

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Джалагания И.», - говорится в сообщении.