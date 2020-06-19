На Сумщине начинают выплачивать помощь на детей ФЛП за июль Поступил первый транш июля 2020 года для выплаты пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, средства в сумме 6,5 млн грн направлены на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям Сумщины за счет средств, выделенных из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID- 19 вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Напомним, такие выплаты осуществляются во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 29.04.2020 № 330 «О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога».