В Сумах вора зафиксировала камера видеонаблюдения (видео) Сумчанин Игорь Марченко разместил в Фейсбуке видео с камеры наблюдения в аллергоцентре «Мира», на котором видно, как неизвестный украл из ящика стола деньги и телефон.

«Вчера 5 июля, во время установки кондиционера, в помещение Аллергоцентра «Мира» зашел посторонний и украл из ящика стола деньги и рабочий телефон. Камера видеонаблюдения зафиксировала все. Заявление в полицию написано. Прошу сделать всем известным вора, обкрадывающего медицинские учреждения», - написал он.