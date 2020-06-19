В Сумах вора зафиксировала камера видеонаблюдения (видео)

«Вчера 5 июля, во время установки кондиционера, в помещение Аллергоцентра «Мира» зашел посторонний и украл из ящика стола деньги и рабочий телефон. Камера видеонаблюдения зафиксировала все. Заявление в полицию написано. Прошу сделать всем известным вора, обкрадывающего медицинские учреждения», - написал он.
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