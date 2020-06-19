На Сумщине травмировались двое купальщиков Полиция области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде.

За прошедшие выходные в больницы Сум и Ромен попали двое жителей области, пострадавших во время отдыха на воде. Еще два человека - утонули.

В Роменскую ЦРБ с травмами шеи был госпитализирован 30-летний местный житель. Как выяснили полицейские, травмы мужчина получил во время купания в реке. С похожими телесными повреждениями в Сумскую больницу был доставлен и 37-летнего жителя Лебедина, который травмировался в результате прыжки с «тарзанки» в водоем. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Еще двое жителей области утонули во время ныряния с аквалангами в реке Ворскла в селе Климентово. По обоим фактам гибели людей работники полиции открыли уголовные производства и проводят проверки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.