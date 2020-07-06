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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели второй день ликвидируют возгорание на мусорном полигоне

5 июля в 8:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора по ул. Леси Украинки в г. Кролевец.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части, местную пожарную команду с. Реутинцы и одну единица техники местного предприятия.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено твердые бытовые отходы на местном полигоне по утилизации мусора на площади до 100 кв. м. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 8:58 возгорание локализовали, а в 18:00 - потратив на тушение около 50 тонн воды ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения.

6 июля в 9:00 в Службу спасения 101 снова поступило сообщение о возгорании мусора на местном полигоне. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.

Всего к ликвидации возгорания привлечены 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Реутинцы и 1 единица приспособленной техники и 1 работник местного предприятия, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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