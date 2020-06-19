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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17644

В Сумах хотят закрыть аттракционы в парках

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вышла в исполнительный комитет с предложениями по корректировке ряда послаблений карантина.

Принимая во внимание фактическое состояние эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией на территории Сумской городской ОТГ, учитывая требования постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 года № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 3 июня 2020 года № 435 и решения Сумской областной комиссии ТЭБ и ЧС от 3 июля 2020 года (протокол № 18), комиссия рекомендует исполнительному комитету внести изменения в решение от 27 марта 2020 года № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями) в части предоставления разрешения на деятельность кинотеатров с наполненностью кинозалов в соответствии с противоэпидемическими требованиями, определенными постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 1 июля 2020 года № 38 и запрета деятельности аттракционов в парках и зонах отдыха из-за невозможности обеспечения при их функционировании социального дистанцирования и других противоэпидемических требований.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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