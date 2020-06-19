В Сумской полиции расследуют драку с участием полицейского По факту публикации в социальной сети о столкновении между действующим сотрудником полиции и гражданской - назначено служебное расследование.

Один из жителей Шостки разместил на своей странице в социальной сети пост о конфликте между сотрудником Шосткинского отдела полиции и гражданской лицом, который якобы закончился сломанным носом одного из участников спора.

По данной публикации руководством Шосткинского отдела полиции было инициировано проведение служебного расследования.

Предварительно установлено: во время семейного праздника, на котором присутствовал полицейский в качестве гостя, произошла ссора между ним и владельцем дома. У мужчин «разбежались взгляды» на обычные бытовые вопросы. Между ними произошла потасовка, во время которой оба упали на пол.

Сейчас претензий друг к другу они не имеют. Служебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.