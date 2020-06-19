В Кролевце псевдоинспекторы из горсовета угрожают предпринимателям К Кролевецкому городскому голове Александру Бобровицкому поступила информация о неизвестном лице, которое проводит проверки якобы от Кролевецкого городского совета, угрожая предпринимателям штрафами и санкциями.

«Кролевецкий горсовет официально заявляет, что на сегодня никто из должностных лиц аппарата исполнительного комитета Кролевецкого городского совета не наделен полномочия проводить проверки физических лиц предпринимателей на предмет оформления наемного труда, соблюдения других требований законодательства (кроме отдела ГАСК относительно сферы строительства и временной комиссии по проверке соблюдения карантинных мероприятий, вызванных вирусом COVID-19).

Не дайте себя обмануть - требуйте удостоверение проверяющих, звоните в учреждения их направляют.

Пользуйтесь официальными источниками информации», - говорится в сообщении на странице Кролевецкого горсовета в Фейсбуке.