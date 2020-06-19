Энтерококки и кишечные палочки: в Сумах не рекомендуют купаться на Студенческом пляже Купаться в районе Студенческого пляжа в городском парке им. Кожедуба не рекомендуется.

Об этом сообщила UA:СУМИ начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

По ее словам, специалисты Госпродпотребслужбы отобрали 4 пробы в реке Псел.

«Поскольку в областном центре официально обустроенных пляжей нет, пробы брали в наиболее многолюдных местах», - отметила она.

Это - зоны отдыха возле кафе «Здыбанка» и на улице Криничной, также у моста на улице Харьковской и в районе Студенческого пляжа.

Все пробы исследовали на наличие патогенной микрофлоры, лактозоположительных кишечных палочек и энтерококков. Три из них соответствовали требованиям.

«Вода в районе Студенческого пляжа по содержанию энтерококков и лактозоположительных кишечных палочек не соответствует нормативным показателям. В частности, первые превышают норму в 1,2 раза, вторые - в 20 раз», - рассказала Валентина Тищенко.

Зато спасатели на воде считают купание в водоемах города и области безопасным. Таковы результаты проверки озвучил начальник Сумской городской спасательно-водолазной службы Александр Мизенко.

«Расчистили места в зоне массового отдыха населения от поросли, бутылок, строительного мусора, автомобильных шин, поваленных деревьев и боеприпасов времен ВОВ», - сказал он.

По его словам, в Сумах безопасно дно на Студенческом пляже, в районе Харьковского моста, частично - озера Чеха, в наиболее оживленном месте.

«Не проверенным остается дно в районе «Здыбанки», поскольку заказ в отношении него не поступал. Также остались базы отдыха и детские лагеря на территории города и за его пределами», - отметил он.

За пределами областного центра дно водоемов проверено в 32-х местах: на глубину от 1,70 до 1,90 м. Об этом сообщил начальник Сумской областной спасательно-водолазной службы Юрий Приходько.

«Проверен один из официальных пляжей в Шостке, две зоны массового отдыха на реке Боромля а г. Тростянец, зоны и базы отдыха на реке Ворскла в с. Климентово. Несмотря на это, нырять и прыгать в водоемы категорически не рекомендуем», - подытожил он.