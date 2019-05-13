Эпидемия кори на Сумщине отступилак Об этом рассказал заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его информации, в 2019 году за 6 месяцев было 236 больных. В 2020-м за такой же период насчитали всего 6: двое в Сумах, трое - в Сумском и один в Ахтырском районах, из них - один ребенок. Положительная статистика, считают врачи и эпидемиологи - благодаря вакцинации, пишет UA:СУМИ.

С началом карантина врачи советовали отложить плановую вакцинацию. С начала июня прививки возобновили.

Семейная врач Наталья Солдаткина говорит, что сейчас обращаются за вакцинацией реже, чем в прошлом году. Среди ее пациентов прививаются до 10 человек в месяц. В прошлом году, во время эпидемии кори, вакцинировались в среднем 20 пациентов.

«У каждого человека должно быть две прививки от кори. Если в детстве сделали одну прививку, есть все показания для того, чтобы сделать еще одну. Также пациент может сдать тест на наличие иммуноглобулинов к кори, и даже если у него полный цикл кори завершено, но количество иммуноглобулинов не достигает того уровня, который необходим для защиты организма, то мы делаем эту прививку», - рассказала врач.

На сегодня в области привито от кори более 4000 взрослых, в основном из групп риска - те, что постоянно в контакте с людьми.

«В период карантина иммунопрофилактика не прекращается, она продолжается, только врач подскажет, когда лучше прийти, чтобы не было больных в лечебном учреждении. Можно любому взрослому человеку обратиться к своему врачу, и врач не откажет в проведении прививки, если это целесообразно», - рассказала главный специалист областного департамента здравоохранения Ольга Гапиенко.

По ее словам, Сумщина обеспечена на 100% от потребности вакцинами от кори. Точное количество не назвала. В Минздраве считают в период пандемии особенно важно прививаться против инфекций.