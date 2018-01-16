Губернатор Сумщины взял себе в замы донецкого Сегодня, 6 июля, состоялось представление еще одного заместителя главы Сумской облгосадминистрации.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко представил нового заместителя - Сергея Пахольчука.

«Сергей Иванович - профессионал своего дела, и я надеюсь, что именно на этой должности он сможет сделать много хорошего для нашей области, - отметил Роман Грищенко. - Я ставлю ему задачу: сделать все возможное, чтобы откорректировать в сторону уменьшения тарифы, чтобы жители Сумщины дышали свежим воздухом, пили качественную воду, а в область были привлечены инвестиции на ремонт канализационных сетей, систем водоснабжения и т.д.».

Сергей Пахольчук пообещал работать на благо и для развития Сумской области.

Справка

Пахольчук Сергей Иванович родился 3 июля 1972 года в г. Донецк. Имеет высшее образование, в 1995 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «Водоснабжение, канализация, охрана и рациональное использование водных ресурсов», квалификация - инженер-строитель.

Работал в ГКП «Донецкгорводоканал», директором ООО «Донпобутсервис» (г. Донецк), директором ООО «СКФ «Укрбудсервис» (г. Донецк), начальником производственно-технического отдела управления КП «Макеевский горводоканал» (г. Макеевка).

С декабря 2011 года по ноябрь 2014 года - начальник отдела расчета эффективности использования энергетических ресурсов Департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Украины, г. Киев

С ноября 2014 по май 2016 года - заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики - начальник управления инженерных систем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, г. Киев.

С мая по июль 2016 - исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского городского совета, г. Белая Церковь Киевской области.

С июля 2016 до сентября 2017 года - заместитель городского головы Белоцерковского городского совета, г. Белая Церковь Киевской области.

С февраля 2018 по май 2020 года оказывал консультационные услуги Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по внедрению реформ в Украине в соответствии с заключенным договором с Общественным союзом «Фонд поддержки реформ в Украине», как физическое лицо-предприниматель.

С марта 2020 года назначен советником главы Сумской областной государственной администрации на общественных началах по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.