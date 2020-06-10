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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:28567

Гибель чиновницы Сумского облсовета в полиции расследуют как убийство (видео)

По факту гибели 4 июля двух человек на реке Ворскла в полиции открыли производство по статье «убийство».

Об этом UA:СУМИ сообщил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

Погибшие - мужчина 34 лет - водолаз Сумской областной спасательной службы и 30-летняя женщина - юристконсульт областного совета. Женщину нашли первой, мужчину - 3 часа спустя.

Охранник турбазы Николай рассказал журналистам, что все произошло не на его смене, выдвигает предположение - утонувшие были выпивши.

В полиции открыли производство по статье «убивство». По версии следствия, на пляже отдыхала компания примерно из пяти человек, к которым присоединился водолаз с предложением понырять с аквалангом.

«Сначала согласился на ныряния один из мужчин из компании, он примерил на себя оборудование, попробовал - остановился на мели, но что-то ему не понравилось и он отказался. Затем к этому присоединилась молодая женщина, 30 лет, и вместе они пошли нырять», - говорит Кузьменко.

Руководитель Сумской областной водолазной службы Юрий Приходько по телефону сказал, что - в отпуске. На вопрос: кто еще из спасательной службы был в прошлую субботу на том пляже, говорить отказался.

Территория базы отдыха принадлежит профсоюзу железнодорожников. На ее территории журналисты не нашли никаких признаков того, что здесь могут заниматься дайвингом.

Право Утопление
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