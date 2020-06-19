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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ВНО по иностранным языкам не явились 28% зарегистрированных

На Сумщине 38 абитуриентов приехали в пункты тестирования на внешнее независимое оценивание по трем иностранным языкам.

Испанский, немецкий и французский сдавали 6 июля в Сумском государственном педагогическом университете, рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова, пишет UA:СУМИ.

По ее словам, всего на ВНО по этим предметам зарегистрировались 53 человека, не пришли - 15 (испанский: из шести участников не явились пятеро, французский: из пяти - два, немецкий: из 42-х - восемь). Явка составила более 70%.

«Не было зафиксировано ни одного нарушения, ни одной апелляции и ни одного обращения к медицинским работникам. Поэтому все произошло в общем штатном режиме», - сказала она.

Результаты участники ВНО узнают до 25 июля в личных электронных кабинетах.

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