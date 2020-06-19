На дорогах Сум 17 участков с высоким уровнем аварийности

Об этом сообщил начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Сумской области Александр Худинов, в эфире Украинского радио в Сумах, пишет UA:СУМИ.
В частности, такой участок дороги на улице Металлургов, 24 с нерегулируемым пешеходным переходом, перекресток улиц Героев Сумщины и Харьковской, Покровской площади и Гагарина, Героев Крут и проспекта М. Лушпы, а также перекресток Петропавловской и Перекопской. На последнем перекрестке, сообщил Худинов, планируют ввести круглосуточную работу светофора.
Одной из причин повышенного уровня аварийности на этих участках дороги является плохая обзорная видимость и невнимательность со стороны водителей, считают в полиции.
В целом, количество аварий на Сумщине за полгода 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года, уменьшилась на 5%. Вместе с тем, количество аварий, в которых были травмированы и погибшие, значительно увеличилось.
«Что касается ДТП с пострадавшими, то здесь идет рост почти на 10%. В частности, количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими выросло на 100%. То есть, если за полгода 2019-го погибло на дорогах Сум три человека, то в 2020-м – 6. Непосредственно количество травмированных в ДТП возросло на 20%», - рассказал Александр. Худинов.
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