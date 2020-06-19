В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину ДТП произошло на перекрестке ул. Троицкой, ул. Героев Сумщины и Набережной р. Сумка

По предварительным данным, 27-летняя женщина, управляя автомобилем Chery QQ, допустила наезд на пешеходку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

32-летнюю женщину с телесными повреждениями немедленно забрала бригада врачей в медицинское учреждение для оказания помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

С начала года на территории обслуживания патрульных полицейских произошло 33 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Вследствие этих аварий 30 человек получили телесные повреждения, а 5 - погибло.