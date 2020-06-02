Что делали сумские копы на выходных?

Выезжали на 2 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, в 1 случае водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили более 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6 за управление в состоянии опьянения), составили 26 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли 2 наркопреступления; раскрыли кражу; обнаружили 2 телефона в розыске.
Патрульные роты ТОР оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь....
Патрульные получили сообщение о срочной помощи бригаде медиков на улице Ковпака....
Почти 50 различных сообщений, связанных с непогодой, проработали сумские патрульные вечером 4 июня....
За пять месяцев текущего года на территории Сум произошло почти 330 ДТП....
Патрулируя улицу Металлургов, на остановке общественного транспорта инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели женщину, которая размахивала руками и просила полицейских остановиться....