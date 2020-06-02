Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:47280

Что делали сумские копы на выходных?

За выходные, 4-5 июля патрульные проработали почти 570 сообщений.

Выезжали на 2 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, в 1 случае водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили более 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6 за управление в состоянии опьянения), составили 26 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли 2 наркопреступления; раскрыли кражу; обнаружили 2 телефона в розыске.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

26.06.2020 08:03

Сумские патрульные помогли человеку с приступом эпилепсии (видео)

Патрульные роты ТОР оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь....

11.06.2020 13:00

Сумские патрульные помогли врачам транспортировать инсультника (видео)

Патрульные получили сообщение о срочной помощи бригаде медиков на улице Ковпака....

Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой
05.06.2020 09:36

Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой

Почти 50 различных сообщений, связанных с непогодой, проработали сумские патрульные вечером 4 июня....

В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП
04.06.2020 16:20

В Сумах за 5 месяцев произошло 330 ДТП

За пять месяцев текущего года на территории Сум произошло почти 330 ДТП....

02.06.2020 21:12

Сумские патрульные вернули женщине сумку, которую она забыла в троллейбусе (видео)

Патрулируя улицу Металлургов, на остановке общественного транспорта инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели женщину, которая размахивала руками и просила полицейских остановиться....

view counter

Статьи

Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
Вчера 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
01.07.2020 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
01.07.2020 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
01.07.2020 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 1
23.06.2020 10:02
«Монолог з кавою»
22.06.2020 12:00
Чому на Сумщині літня спека не вплине на якість і свіжість продуктів
19.06.2020 13:00
«Кусум Фарм» вітає з Днем медичного працівника ®
19.06.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.