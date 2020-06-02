Что делали сумские копы на выходных? За выходные, 4-5 июля патрульные проработали почти 570 сообщений.

Выезжали на 2 ДТП (1 автопроисшествие с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, в 1 случае водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили более 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 6 за управление в состоянии опьянения), составили 26 административных материалов за нарушение общественного порядка; раскрыли 2 наркопреступления; раскрыли кражу; обнаружили 2 телефона в розыске.