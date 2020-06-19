Роменские спасатели продолжают бороться с последствиями наводнения на Прикарпатье Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования, несмотря на капризы погоды, продолжают бороться с последствиями наводнения на Прикарпатье.

В селе Гринява экипажем бульдозера Shantui SD 22-3 за последние сутки при восстановлении дороги было перемещено 390 метров кубических грунта, грязи и камней, сообщает пресс-служба центра.