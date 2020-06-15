На Сумщине депутат горсовета поручился за обвиняемого в пьяном смертельном ДТП Депутат Роменского городского совета Олег Мирошниченко, член партии «Батькивщина» ходатайствовал о взятии под личное поручительство обвиняемого в пьяном ДТП Вадима Суховея.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала роменчанка Екатерина Капустина.

«В понедельник, 6 июля, в Роменском горрайонном суде судья Оксана Евлах слушала дело по обвинению Вадима Суховея в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Прокурор во время заседания ходатайствовал о продлении меры пресечения - содержание под стражей. Защита обвиняемого ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения - личное обязательство. А еще за него «поручился» роменский депутат-бютовец Олег Мирошниченко.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, но пока судья выбрала обвиняемому меру пресечения в виде... ночного домашнего ареста с 23:00 до 5:00 с обязанностью носить электронное средство контроля.

Теперь я буду знать: можно нарушать правила, пить за рулем, «убивать людей» и просто отсиживаться ночью дома. Пусть будет самый гуманный суд в мире!

Напомню.

ДТП произошло 8 января 2020 года в с. Андрияшевка Роменского района. Водитель автомобиля Вадим Суховей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на супругов, в результате чего женщина погибла, а ее муж получил тяжелые телесные повреждения.

Так вот. Каждый раз, когда вы захотите ставить галочку в избирательном бюллетене напротив ВО «Батькивщина» или кого-либо из ее представителей, просто вспомните эту ситуацию. И людей, которые представляют эту партию и наши с вами интересы в Роменской городском совете.

Кстати, интересно, как прокомментирует действия своего однопартийца глава ВО «Батькивщина» в Сумской области Вадим Лысый?», - написала она.