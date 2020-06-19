Сумские синоптики прогнозируют грозу, град и шквалы

В ближайший час с сохранением до конца дня 7 июля по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, местами по области град, шквалы 15-20 м/с, (I уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и прохладу....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
В ближайшие дни погоду Сумщины определять область повышенного давления....
Новая неделя не принесла существенных изменений в синоптической ситуации....