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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38131

Кому и почему в Сумах сегодня отключат воду?

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Лебединская, 12, ул. Героев Крут, 10 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Петропавловская, 109 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 12, ул. Ивана Сирко, 27 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 44 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 52А (замена коренного крана горячей воды квартире), ул. Ивана Сирко, 19 (замена счетчика холодной воды), ул. Харьковская, 30/2 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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