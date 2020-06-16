Кому и почему в Сумах сегодня отключат воду? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Лебединская, 12, ул. Героев Крут, 10 (замена труб холодной и горячей воды в квартирах), ул. Петропавловская, 109 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 12, ул. Ивана Сирко, 27 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 44 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 52А (замена коренного крана горячей воды квартире), ул. Ивана Сирко, 19 (замена счетчика холодной воды), ул. Харьковская, 30/2 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).