Новый глава РГА на Сумщине решил спросить у жителей района об их мечтах

«Добрый вечер, друзья, коллеги, земляки, серединобудчане.
С первых своих шагов на Серединобудщине я говорил о своей открытости, готовности к любому конструктивному диалогу, сотрудничеству.
Сегодня важно построить путеводитель для Середина-Будской района (громады), определить приоритетные направления развития и на основании этого строить стратегию. Для меня важно, чтобы это была наша общая стратегия и цель. Не важно, кто воплотит в жизнь эту цель, важно лишь то, что путь к этой цели мы начинаем сегодня!
Я приглашаю всех со своими идеями, наработками, мечтами.
Мечты должны сбываться!», - написал он.
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