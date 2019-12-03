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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47404

Новый глава РГА на Сумщине решил спросить у жителей района об их мечтах

Глава Серединабудской райгосадминистрации Виктор Губенко написал в Фейсбуке пост о приоритетных направлениях развития района.

«Добрый вечер, друзья, коллеги, земляки, серединобудчане.

С первых своих шагов на Серединобудщине я говорил о своей открытости, готовности к любому конструктивному диалогу, сотрудничеству.

Сегодня важно построить путеводитель для Середина-Будской района (громады), определить приоритетные направления развития и на основании этого строить стратегию. Для меня важно, чтобы это была наша общая стратегия и цель. Не важно, кто воплотит в жизнь эту цель, важно лишь то, что путь к этой цели мы начинаем сегодня!

Я приглашаю всех со своими идеями, наработками, мечтами.

Мечты должны сбываться!», - написал он.

Политика Виктор Губенко Середина-Буда
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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