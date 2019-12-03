Новый глава РГА на Сумщине решил спросить у жителей района об их мечтах Глава Серединабудской райгосадминистрации Виктор Губенко написал в Фейсбуке пост о приоритетных направлениях развития района.

«Добрый вечер, друзья, коллеги, земляки, серединобудчане.

С первых своих шагов на Серединобудщине я говорил о своей открытости, готовности к любому конструктивному диалогу, сотрудничеству.

Сегодня важно построить путеводитель для Середина-Будской района (громады), определить приоритетные направления развития и на основании этого строить стратегию. Для меня важно, чтобы это была наша общая стратегия и цель. Не важно, кто воплотит в жизнь эту цель, важно лишь то, что путь к этой цели мы начинаем сегодня!

Я приглашаю всех со своими идеями, наработками, мечтами.

Мечты должны сбываться!», - написал он.