Сумских силовиков будут учить комбат дзю-дзюцу 3-4 июля в Сумах Всеукраинская федерация Комбат Дзю-дзюцу провела семинар для судей, тренеров, инструкторов и спортсменов федерации.

Семинар проводили с целью популяризациӥ и совершенствование навыков и развития Комбат Дзю-дзюцу среди силовых структур области в Сумы приехали тренеры и спортсмены из Киева, Харькова, Днепра, Запорожье.

С нашего города начался цикл теоретических и прикладных семинаров, на которых поднимаются вопросы защиты, самозащиты и их обучению детей, молодежи в областях и громадах.

Провел семинар Президент ВОО ФКДД Владислав Шипинский.