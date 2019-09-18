Сумских силовиков будут учить комбат дзю-дзюцу

Семинар проводили с целью популяризациӥ и совершенствование навыков и развития Комбат Дзю-дзюцу среди силовых структур области в Сумы приехали тренеры и спортсмены из Киева, Харькова, Днепра, Запорожье.
С нашего города начался цикл теоретических и прикладных семинаров, на которых поднимаются вопросы защиты, самозащиты и их обучению детей, молодежи в областях и громадах.
Провел семинар Президент ВОО ФКДД Владислав Шипинский.
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