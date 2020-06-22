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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23424

На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 1979 случаев;

- Волынская область - 2788 случаев;

- Днепропетровская область - 1116 случаев;

- Донецкая область - 686 случаев;

- Житомирская область - 1469 случаев;

- Закарпатская область - 3458 случаев;

- Запорожская область - 598 случаев;

- Ивано-Франковская область - 2744 случая;

- Кировоградская область - 663 случая;

- г. Киев - 5665 случаев;

- Киевская область - 2809 случаев;

- Львовская область - 6445 случаев;

- Луганская область - 85 случаев;

- Николаевская область - 461 случай;

- Одесская область - 1919 случаев;

- Полтавская область - 325 случаев;

- Ривненская область - 4228 случаев;

- Сумская область - 321 случай;

- Тернопольская область - 2108 случаев;

- Харьковская область - 2416 случаев;

- Херсонская область - 196 случаев;

- Хмельницкая область - 842 случая;

- Черновицкая область - 5032 случая;

- Черкасская область - 678 случаев;

- Черниговская область - 576 случаев.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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