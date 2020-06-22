На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564 Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22193 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 1979 случаев; - Волынская область - 2788 случаев; - Днепропетровская область - 1116 случаев; - Донецкая область - 686 случаев; - Житомирская область - 1469 случаев; - Закарпатская область - 3458 случаев; - Запорожская область - 598 случаев; - Ивано-Франковская область - 2744 случая; - Кировоградская область - 663 случая; - г. Киев - 5665 случаев; - Киевская область - 2809 случаев; - Львовская область - 6445 случаев; - Луганская область - 85 случаев; - Николаевская область - 461 случай; - Одесская область - 1919 случаев; - Полтавская область - 325 случаев; - Ривненская область - 4228 случаев; - Сумская область - 321 случай; - Тернопольская область - 2108 случаев; - Харьковская область - 2416 случаев; - Херсонская область - 196 случаев; - Хмельницкая область - 842 случая; - Черновицкая область - 5032 случая; - Черкасская область - 678 случаев; - Черниговская область - 576 случаев.