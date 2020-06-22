Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 июля Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая, 21 человек умер, 490 человек вылечились. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на составляет 26131 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13243 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели. 36364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731858 образцов и ИФА 282960 образцов.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)

- Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)

- Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)

- Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)

- г. Киев - 5665 (1848 выздоровели)

- Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)

- Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)

- Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)

- Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)

- Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)

- Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4228 (2195 выздоровели)

- Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)

- Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)

- Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)

- Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).