Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:461129

Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 июля

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая, 21 человек умер, 490 человек вылечились. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на составляет 26131 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13243 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели. 36364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731858 образцов и ИФА 282960 образцов.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)

- Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)

- Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)

- Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)

- г. Киев - 5665 (1848 выздоровели)

- Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)

- Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)

- Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)

- Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)

- Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)

- Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4228 (2195 выздоровели)

- Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)

- Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)

- Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)

- Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
Сегодня 09:29

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек

По состоянию на 7 июля в Сумской области по-прежнему 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564
Сегодня 09:23

На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19....

В Сумах хотят закрыть аттракционы в парках
Вчера 17:17

В Сумах хотят закрыть аттракционы в парках

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вышла в исполнительный комитет с предложениями по корректировке ряда послаблений карантина....

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно
Вчера 09:39

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно

По состоянию на 6 июля в Сумской области 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса
Вчера 08:25

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса

Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины взял себе в замы донецкого
Вчера 21:13
На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета
Вчера 09:01
На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска
Сегодня 10:19
Мошенник под предлогом разблокирования банковских карт похитил у сумчанки 40 тысяч
Сегодня 10:16
В сумских больницах продолжаются ремонты
Сегодня 10:10
Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 июля
Сегодня 09:46
На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564
Сегодня 09:23
Правительство пообещало не повышать тарифы на электроэнергию для населения
Сегодня 09:04
Кому и почему в Сумах сегодня отключат воду?
Сегодня 08:38
Сумские синоптики прогнозируют грозу, град и шквалы
Сегодня 08:25
На Сумщине депутат горсовета поручился за обвиняемого в пьяном смертельном ДТП
Сегодня 08:19
view counter

Статьи

Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
Сегодня 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
Сегодня 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
Вчера 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
01.07.2020 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
01.07.2020 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
01.07.2020 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Чи дотримується Конституція в управлінні містом Суми? 1
23.06.2020 10:02
«Монолог з кавою»
22.06.2020 12:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.