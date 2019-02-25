В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о проведенных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города работах, направленных на ремонты и приобретение оборудования.

В КНП «Центральная городская клиническая больница» завершили работы по капитальному ремонту хирургического отделения и отделения неотложной медицинской помощи, электросети (замена питания рентгеновской установки от вводно-распределительного пункта), по утеплению фасада. Кроме того, выполнили капитальный ремонт помещений и отделения интервенционной кардиологии, реперфузионной и интенсивной терапии и кардиологического отделения с койками для реабилитации. Проводили капитальный ремонт помещений, где будет размещаться реабилитационное отделение; разрабатывали проектно-сметную документацию замены лифта лечебного корпуса №1.

В КНП «Клиническая больница № 4» выполняли капитальный ремонт помещений неврологического отделения (ул. Металлургов, 38).

В КНП «Клиническая больница № 5» завершили капитальный ремонт системы водоснабжения поликлиники и водоснабжения пищеблока (сети горячего водоснабжения и внутренние работы), хозяйственной постройки № 4, кровли и помещения дезкамеры-прачки и помещений поликлиники и пищеблока. Выполняли работы по ремонту хирургического корпуса (хирургическое отделение № 1 и хирургическое отделение № 3). Начали проводить капитальный ремонт помещений на первом и пятом этаже и хирургического корпуса № 1 для организации оказания медицинской помощи больным с подозрением на COVID-19.

В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» завершают работы по проведению капитального ремонта перехода между зданиями старого и нового корпусов (ул. Троицкая, 28), фасада КГБ №2. Выполняли капитальный ремонт помещений на втором этаже. Разрабатывали проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта теплового пункта в подвальном этаже (ул. Ивана Сирко, 3), водолечебного двухэтажного корпуса (ул. Троицкая, 28). Проектно-сметная документация на ремонт помещений второго и третьего этажей в здании стационара (ул. Троицкая, 28) сейчас проходит экспертизу. Начали работы по текущему ремонту системы централизованной подачи кислорода в новом корпусе (ул. Троицкая, 28). Был заключен договор на поставку подставок для стерилизационных коробок и столика медицинского.

В КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» начали капитальный ремонт первого этажа женской консультации. Выполняли капитальный ремонт второго, третьего и четвертого этажа женской консультации, систем водоснабжения, электроснабжения, отопления 3-4 этажа женской консультации, технического перевооружения систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и пожарного наблюдения женской консультации. Завершили работы по техническому переоснащению систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и пожарного наблюдения первого этажа акушерского отделения.