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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16181

Мошенник под предлогом разблокирования банковских карт похитил у сумчанки 40 тысяч

Правоохранителям женщина рассказала, что злоумышленник позвонил ей и, назвавшись представителем банковского учреждения, сообщил, якобы обе ее банковские карточки заблокированы.

И пообещал помочь в разблокировании. В результате такой «помощи» злоумышленник мошенническим путем украл все сбережения женщины.

«Полиция предостерегает, что такой вид мошенничества очень распространен, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко. - Злоумышленники звонят своим жертвам, или присылают сообщения о якобы заблокированной карте, и указывают номера телефонов, куда надо позвонить, чтобы разблокировать счет. Доверчивые люди часто звонят на такой номер. Собеседник, который поднял трубку, обычно представляется работником банка или представителем службы безопасности банка. Затем в разговоре узнает у человека все данные ее банковской карты: номер, пин-код и cvv-код, после чего мгновенно опустошает чужой счет».

Совет от полиции - просто игнорируйте эти сообщения, и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уточнить информацию по указанным в них телефонам.

Для этого можно позвонить на прямую «горячую» линию своего банка, или обратиться по спецлинии полиции «102».

Будьте внимательны, помните об осторожности, и вы не станете жертвой мошенника, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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