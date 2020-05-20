На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска

Речь идет о таких пунктах пропуска, как «Бачевск» (Глуховский район) и «Юнаковка» (Сумской район). Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р.
Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением «Дій вдома». Въезд иностранцев в Украине разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию.
З цією метою Сумський прикордонний загін започатковує цикл інформаційних повідомлень з метою роз’яснення громадянам правил в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування...
Державна прикордонна служба України цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально...
24 мая в Белопольском районе пограничники Сумского отряда за незаконный вылов рыбы задержали двух правонарушителей....
20 мая недалеко от госграницы в районе с. Новенькое в Сумском районе пограничники задержали двух граждан Молдовы....
Суд оштрафовал инспектора пограничной службы «Хутор Михайловский» отдела пограничной службы «Конотоп» Сумского пограничного отряд, который разработал преступный план вымогательства средств...