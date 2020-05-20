На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска C 7 июля на участке Восточного регионального управления ГПСУ восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией.

Речь идет о таких пунктах пропуска, как «Бачевск» (Глуховский район) и «Юнаковка» (Сумской район). Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р.

Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением «Дій вдома». Въезд иностранцев в Украине разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию.