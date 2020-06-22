Житель Сумщины, пришедший в магазин без маски, пытался дать взятку полицейским

Происшествие произошло в селе Имшана. Внимание полицейских привлек один из посетителей магазина, находившегося в помещении без средств индивидуальной защиты.
«Правоохранители объяснили 28-летнему мужчине, что его действия являются незаконными, и в публичном месте он должен использовать средства индивидуальной защиты - маску. Полицейские предупредили, что за ее отсутствие его привлекут к административной ответственности. На что гражданин предложил «уладить вопрос» за тысячу гривен. Работники полиции от предложения отказались, но нарушитель стоял на своем», - комментирует начальник Ямпольского отделения полиции Виталий Ерохов.
Теперь нарушитель понесет не только административную ответственность согласно ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей», а и уголовное наказание в соответствии со ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сегодня, 3 июля, в Шостке суд признал виновным, однако не оштрафовал Шосткинского городского голову Николая Ногу за отсутствие маски в...
Госпродпотребслужба Сумщины осуществляет ежедневный контроль за соблюдением субъектами хозяйственной противоэпидемических требований во время карантина....
Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замначальника Главного управления Национальной полиции в .сумской области Николай...
Согласно данным с официального сайта Шосткинского горрайонного суда, 24 июня в суд поступил протокол относительно Ноги Николая Петровича за нарушение...
На Сумщине разоблачен мужчина, который передал полицейскому 11 тыс. грн взятки, чтобы избежать административной ответственности....