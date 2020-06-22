Житель Сумщины, пришедший в магазин без маски, пытался дать взятку полицейским За предложение неправомерной выгоды полицейским жителю Ямпольщины грозит уголовная ответственность.

Происшествие произошло в селе Имшана. Внимание полицейских привлек один из посетителей магазина, находившегося в помещении без средств индивидуальной защиты.

«Правоохранители объяснили 28-летнему мужчине, что его действия являются незаконными, и в публичном месте он должен использовать средства индивидуальной защиты - маску. Полицейские предупредили, что за ее отсутствие его привлекут к административной ответственности. На что гражданин предложил «уладить вопрос» за тысячу гривен. Работники полиции от предложения отказались, но нарушитель стоял на своем», - комментирует начальник Ямпольского отделения полиции Виталий Ерохов.

Теперь нарушитель понесет не только административную ответственность согласно ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей», а и уголовное наказание в соответствии со ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.