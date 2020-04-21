«Сумская паляниця» объявляет об изменении тарифов

Предприятие руководствуется разделом II Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 5 июня 2018 № 130.
Замечания и предложения от жителей дома принимаются в письменном виде в течение семи календарных дней по адресу: г. Сумы, ул. Нахимова, 30, тел. 70-08-33, факс 61-00-35.
Структура тарифа здесь.
Для повышения тарифа необходимо повысить социальную защиту и прожиточный минимум....
Шмыгаль говорит, что позицию согласовали с президентом....
На сайте мэрии опубликовано уведомление о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2021 год и проведение открытого...
До 1 июля "Нафтогаз" обязали продавать газ для населения по регулируемому тарифу. До 1 мая 2021 года такая мера будет...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы»....