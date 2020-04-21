«Сумская паляниця» объявляет об изменении тарифов ООО «Сумская паляниця» намерена изменить тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку и тарифы на поставку горячей воды для жителей жилого дома № 17 по ул. И. Кавалеридзе.

Предприятие руководствуется разделом II Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 5 июня 2018 № 130.

Замечания и предложения от жителей дома принимаются в письменном виде в течение семи календарных дней по адресу: г. Сумы, ул. Нахимова, 30, тел. 70-08-33, факс 61-00-35.

Структура тарифа здесь.