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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48408

В Сумах работники парков митингуют против закрытия аттракционов

В Сумах возле здания городского совета собрались работники парков.

Они митингуют против запрета на работу детских аттракционов. На площади собрались около полусотни человек, пишет UA:СУМИ.

Накануне, 6 июля, на сайте городского совета опубликовали решение комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В нем - рекомендовано исполнительному комитету Сумского городского совета запретить работу детских аттракционов в парках в связи с тем, что там нет возможности обеспечить дистанцию и другие методы защиты, предусмотренные карантином.

Заседание горисполкома началось в 10:00.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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