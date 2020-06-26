В Сумах работники парков митингуют против закрытия аттракционов В Сумах возле здания городского совета собрались работники парков.

Они митингуют против запрета на работу детских аттракционов. На площади собрались около полусотни человек, пишет UA:СУМИ.

Накануне, 6 июля, на сайте городского совета опубликовали решение комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В нем - рекомендовано исполнительному комитету Сумского городского совета запретить работу детских аттракционов в парках в связи с тем, что там нет возможности обеспечить дистанцию и другие методы защиты, предусмотренные карантином.

Заседание горисполкома началось в 10:00.