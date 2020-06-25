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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01308

В Сумах не стали запрещать аттракционы в парках

Сегодня, 7 июля, исполком Сумского горсовета принял решение внести изменения в свое решение и карантинных мероприятиях, связанных с коронавирусной болезнью COVID-19.

После решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительный комитет принял решение внести изменения в решение от 27 марта 2020 года № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной громады острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями) в части предоставления разрешения на деятельность кинотеатров с наполненностью кинозалов в соответствии с противоэпидемическими требованиями, определенными постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 1 июля 2020 года № 38.

Что касается запрета деятельности аттракционов в парках и зонах отдыха из-за невозможности обеспечения при их функционировании социального дистанцирования и других противоэпидемических требований, это предложение не было поддержано. Предпринимателям дали две недели, чтобы они показали, как могут работать в условиях карантина. Через две недели на очередном заседании члены рассмотрят этот вопрос в разрезе заболевания детей.

Напомним: решение о разрешении кинотеатров и запрете аттракционов было принято еще 3 июля областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое является обязательным к исполнению всеми региональными властями.

Директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, который занимается детским парком «Сказка» выступил против запрета аттракциона, так как это приведет к социальной напряженности с предпринимателями, которые работают в парке. Они, кстати, второй день подряд приходят под стены Сумского горсовета.

Общество Аттракционы Карантин
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