На Сумщине незаконно добыли 180 раков 6 июля государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблаченj грубое нарушение Правил рыболовства.

Инцидент произошел на Бежевском водохранилище возле с. Бежевка Бурынского района.

Около 18.00 обнаружены трое жителей Недригайловского района, которые с помощью запрещенного орудия - одним «крылом» добыли 180 экз. раков, общим весом около 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 4590 грн.

На лиц составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъяты на склад Сумского рыбоохранного патруля, согласно документу описания-оценки.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.

Напоминаем, что 30 июня закончился весенне-летний запрет на вылов раков. Минимальный размер, разрешенный к вылову - 10 см (измеряется от линии середины глаз до конца хвостовых пластин). За незаконный вылов раков насчитывается такса, для исчисления размера возмещения вреда, за каждый экземпляр - 25,5 грн.