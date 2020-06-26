Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11178

Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 7 июля в Сумской области 321 случай заболевания COVID-19 (0 за сутки), вылечились 258 человек.

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.

Топ-11:

- Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели) – 93,9%

- Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели) – 87,9%

- Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели) – 85,4%

- Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели) – 85,2%

- Сумская обл. - 321 (258 выздоровели) – 80,4%

- Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели) – 76,5%

- Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели) – 75,9%

- Луганская обл. - 85 (64 выздоровели) – 75,3%

- Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели) – 71,5%

- Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели) – 69%

- Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели) – 69%

По количеству заболевших Сумщина на третьем месте с конца, меньше только в Луганской (85) и Херсонской (196) областях.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 июля
Сегодня 09:46

Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 июля

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели,...

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
Сегодня 09:29

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек

По состоянию на 7 июля в Сумской области по-прежнему 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564
Сегодня 09:23

На Сумщине за сутки 0 новых случаев коронавируса, в Украине – 564

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19....

В Сумах хотят закрыть аттракционы в парках
Вчера 17:17

В Сумах хотят закрыть аттракционы в парках

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вышла в исполнительный комитет с предложениями по корректировке ряда послаблений карантина....

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно
Вчера 09:39

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно

По состоянию на 6 июля в Сумской области 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине за сутки от коронавируса вылечились 10 человек
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины взял себе в замы донецкого
Вчера 21:13
На Сумщине утонула 30-летння сотрудница облсовета
Вчера 09:01
На Сумщине вспоминали трагедию в Новой Слободе
Сегодня 13:47
В Сумах спасатели залезали в квартиру через окно
Сегодня 13:41
На Шосткинщине пройдет ІІ-й этап Чемпионата Украины по BAJA “Княжий град”
Сегодня 13:38
Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 13:11
В Сумах водоканал продолжает работы по прочистке канализации
Сегодня 12:45
На Сумщині 18320 чоловік отримують допомогу по безробіттю
Сегодня 12:35
На Сумщине экс-чиновник будет отвечать в суде за передачу в частную собственность 1 га леса
Сегодня 12:13
Новый глава РГА на Сумщине решил спросить у жителей района об их мечтах
Сегодня 11:47
На Сумщине незаконно добыли 180 раков
Сегодня 11:08
view counter

Статьи

Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
Сегодня 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
Сегодня 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
Сегодня 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
Сегодня 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
Вчера 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Інтернет-магазин «АТБ» розширив можливості: отримати замовлені продукти протягом години можна вже більш ніж у сімдесяти містах
01.07.2020 17:04
Зловживати статусом безробітного не варто!
01.07.2020 16:12
С июля в Украине вводится понятие «проступок»
01.07.2020 13:04
З початку дії Програми медгарантій НСЗУ виплатила спецлікарням Сумщини понад 460 млн грн
01.07.2020 12:47
Что в карманах власти: сумские нардепы
01.07.2020 08:52
Как остановить коронавирус? «АТБ» призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию
26.06.2020 10:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.