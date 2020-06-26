Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 7 июля в Сумской области 321 случай заболевания COVID-19 (0 за сутки), вылечились 258 человек.

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-11: - Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели) – 93,9% - Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели) – 87,9% - Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели) – 85,4% - Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели) – 85,2% - Сумская обл. - 321 (258 выздоровели) – 80,4% - Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели) – 76,5% - Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели) – 75,9% - Луганская обл. - 85 (64 выздоровели) – 75,3% - Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели) – 71,5% - Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели) – 69% - Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели) – 69% По количеству заболевших Сумщина на третьем месте с конца, меньше только в Луганской (85) и Херсонской (196) областях.