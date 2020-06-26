Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-11:
- Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели) – 93,9%
- Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели) – 87,9%
- Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели) – 85,4%
- Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели) – 85,2%
- Сумская обл. - 321 (258 выздоровели) – 80,4%
- Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели) – 76,5%
- Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели) – 75,9%
- Луганская обл. - 85 (64 выздоровели) – 75,3%
- Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели) – 71,5%
- Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели) – 69%
- Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели) – 69%
По количеству заболевших Сумщина на третьем месте с конца, меньше только в Луганской (85) и Херсонской (196) областях.
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